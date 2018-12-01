Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа назвал трех лучших голкиперов мира."Три лучших вратаря? Я бы назвал Марк-Андре тер Штегена из "Барселоны", Алисона Бекера, который выступает за "Ливерпуль", и Яна Облака из мадридского "Атлетико". Все они великие вратари, однако сложно сказать, кто из них лучший. Многое зависит от обороны и от всей команды. Думаю, я тоже показал, что нахожусь на высоком уровне", — цитирует Куртуа Mirror.