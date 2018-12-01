Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Боруссия" одержала победу над "Фрайбургом"

В рамках 13-го тура Бундеслиги "Боруссия" выиграла у "Фрайбурга".

Чемпионат Германии

13 тур

"Боруссия" Д – "Фрайбург" 2:0

Гол: Ройс, 39, Пако, 90+1

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хакими, Диалло, Загаду (Топрак, 38), Витсель, Санчо, Делейни, Гётце (Пако, 70), Ройс (Филипп, 81), Ларсен

"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Хайнц, Кох, Гульде, Хаберер, Гондорф (Кляйндинст, 78), Франц (Равет, 68), Петерсен (Холер, 78), Вальдшмидт

Предупреждения: Петерсен, 45, Пищек, 89
Теги: Боруссия Фрайбург
Сегодня, 19:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.