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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Боруссия" одержала победу над "Фрайбургом"
В рамках 13-го тура Бундеслиги "Боруссия" выиграла у "Фрайбурга".
Чемпионат Германии
13 тур
"Боруссия" Д – "Фрайбург" 2:0
Гол: Ройс, 39, Пако, 90+1
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хакими, Диалло, Загаду (Топрак, 38), Витсель, Санчо, Делейни, Гётце (Пако, 70), Ройс (Филипп, 81), Ларсен
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Хайнц, Кох, Гульде, Хаберер, Гондорф (Кляйндинст, 78), Франц (Равет, 68), Петерсен (Холер, 78), Вальдшмидт
Предупреждения: Петерсен, 45, Пищек, 89
Чемпионат Германии
13 тур
"Боруссия" Д – "Фрайбург" 2:0
Гол: Ройс, 39, Пако, 90+1
"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хакими, Диалло, Загаду (Топрак, 38), Витсель, Санчо, Делейни, Гётце (Пако, 70), Ройс (Филипп, 81), Ларсен
"Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гюнтер, Хайнц, Кох, Гульде, Хаберер, Гондорф (Кляйндинст, 78), Франц (Равет, 68), Петерсен (Холер, 78), Вальдшмидт
Предупреждения: Петерсен, 45, Пищек, 89
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