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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Манчестер Сити" оторвался от второго места на 5 очков
"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" в матче 14-го тура чемпионата Англии (3:1).
Чемпионат Англии
14 тур
"Манчестер Сити" – "Борнмут" 3:1
Гол: Силва, 16, Стерлинг, 57, Гюндоган, 80 - Уилсон, 44
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Отаменди, Лапорт, Зинченко (Делф, 54), Фернандиньо, Силва (Марез, 87), Гюндоган, Стерлинг, Зане, Жезус (Сильва, 77)
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Мингс, Аке, Кук, Сурман, Кук, Фрейзер (Брукс, 72), Кинг (Станислас, 85), Уилсон (Муссе, 85)
Чемпионат Англии
14 тур
"Манчестер Сити" – "Борнмут" 3:1
Гол: Силва, 16, Стерлинг, 57, Гюндоган, 80 - Уилсон, 44
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Отаменди, Лапорт, Зинченко (Делф, 54), Фернандиньо, Силва (Марез, 87), Гюндоган, Стерлинг, Зане, Жезус (Сильва, 77)
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниелс, Мингс, Аке, Кук, Сурман, Кук, Фрейзер (Брукс, 72), Кинг (Станислас, 85), Уилсон (Муссе, 85)
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