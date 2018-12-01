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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном"

"Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

14 тур

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Армстронг, 13, Седрик, 20, Лукаку, 33, Эррера, 39

"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Седрик, Стивенс, Вестергор, Йосида, Хёйбьерг, Армстронг, Редмонд, Лемина (Дэвис, 90+2), Обафеми (Габбьядини, 64)

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Янг, Шоу (Далот, 72), Джонс, Матич, МакТоминай, Эррера, Погба, Феллайни, Рашфорд (Марсьяль, 77), Лукаку (Лингард, 86)

Предупреждения: Рашфорд, 18, Феллайни, 35, Хёйбьерг, 35, Погба, 53, Лемина, 54, Вестергор, 59, Янг, 90+3, Армстронг, 90+5
Теги: Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Вчера, 22:44
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