Рахим Стерлинг установил необычный рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметился забитым мячом в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".23-летний англичанин забивает в ворота "Борнмута" уже на протяжении шести матчей подряд. В общей сложности на его счету восемь голов в шести матчах.Таким образом, Стерлинг установил рекорд лиги, где ранее никому не удавалось забить в каждом из первых шести матчей против одного и того же соперника.