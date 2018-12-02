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Рахим Стерлинг установил необычный рекорд АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметился забитым мячом в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".

23-летний англичанин забивает в ворота "Борнмута" уже на протяжении шести матчей подряд. В общей сложности на его счету восемь голов в шести матчах.

Таким образом, Стерлинг установил рекорд лиги, где ранее никому не удавалось забить в каждом из первых шести матчей против одного и того же соперника.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Манчестер Сити
Сегодня, 01:55
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