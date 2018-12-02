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Мбаппе попался на розыгрыш Неймара (видео)

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал жертвой розыгрыша своего одноклубника Неймара.

Бразилец предложил Мбаппе спеть на камеру, поднеся к его лицу бутылку с водой, используя ее в качестве микрофона. В итоге Неймар нажал на бутылку, которая была открытой, в результате чего забрызгал француза водой, после чего оба футболиста рассмеялись.

Теги: Мбаппе Неймар
Сегодня, 08:09
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