Мбаппе попался на розыгрыш Неймара (видео)

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал жертвой розыгрыша своего одноклубника Неймара.Бразилец предложил Мбаппе спеть на камеру, поднеся к его лицу бутылку с водой, используя ее в качестве микрофона. В итоге Неймар нажал на бутылку, которая была открытой, в результате чего забрызгал француза водой, после чего оба футболиста рассмеялись.