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"Манчестер Юнайтед" пропустил со стандартов больше всех в текущем сезоне АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" (2:2) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Примечательно, что второй мяч в ворота "красных дьяволов" был забит забит со штрафного. Для команды Жозе Моуринью этот мяч стал девятым пропущенным со стандарта в текущем сезоне АПЛ, что является худшим результатом лиги.

После 14-ти туров "Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:32
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