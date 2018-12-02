"Манчестер Юнайтед" пропустил со стандартов больше всех в текущем сезоне АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" (2:2) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).Примечательно, что второй мяч в ворота "красных дьяволов" был забит забит со штрафного. Для команды Жозе Моуринью этот мяч стал девятым пропущенным со стандарта в текущем сезоне АПЛ, что является худшим результатом лиги.После 14-ти туров "Манчестер Юнайтед" располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.