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"Милан" хочет усилиться двумя игроками "Челси"

"Милан" проявляет интерес к двум футболистам лондонского "Челси".

По информации Gazzetta dello Sport, в сферу интересов "россонери" входят защитник Андреас Кристенсен и хавбек Сеск Фабрегас.

Отмечается, что оба футболиста в зимнее трансферное окно могут рассмотреть вариант с уходом из "Челси", поскольку не имеют постоянной игровой практике.

В текущем сезоне Кристенсен провел семь матчей за "Челси", а Фабрегас принял участие в десяти играх, отметившись одним голом.

"Газета.ру"
Теги: Милан Челси
Сегодня, 08:40
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