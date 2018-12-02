"Милан" хочет усилиться двумя игроками "Челси"

"Милан" проявляет интерес к двум футболистам лондонского "Челси".По информации Gazzetta dello Sport, в сферу интересов "россонери" входят защитник Андреас Кристенсен и хавбек Сеск Фабрегас.Отмечается, что оба футболиста в зимнее трансферное окно могут рассмотреть вариант с уходом из "Челси", поскольку не имеют постоянной игровой практике.В текущем сезоне Кристенсен провел семь матчей за "Челси", а Фабрегас принял участие в десяти играх, отметившись одним голом.