40 тысяч фанатов "Галатасарая" устроили масштабное пиро-шоу на тренировке клуба (видео)

Тренировку "Галатасарая" перед стамбульским дерби против "Бешикташа" посетили 40 тысяч болельщиков.На домашнем стадионе фанаты "Галатасарая" устроили масштабное файер-шоу, которое можно было легко спутать с пожаром. Таким образом болельщики поддержали свою команду перед важнейшим матчем."Без паники, стадион не горит. Это просто тренировка "Галатасарая", — написано в твиттере фанатов клуба.