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40 тысяч фанатов "Галатасарая" устроили масштабное пиро-шоу на тренировке клуба (видео)

Тренировку "Галатасарая" перед стамбульским дерби против "Бешикташа" посетили 40 тысяч болельщиков.

На домашнем стадионе фанаты "Галатасарая" устроили масштабное файер-шоу, которое можно было легко спутать с пожаром. Таким образом болельщики поддержали свою команду перед важнейшим матчем.

"Без паники, стадион не горит. Это просто тренировка "Галатасарая", — написано в твиттере фанатов клуба.



"Газета.ру"
Теги: Галатасарай
Сегодня, 09:05
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#2  13iv74  земля (Сегодня, 10:32)
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Lokoflesh,
Ты сам собой разговаривает,что-ли?
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 09:22)
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Болеет за:
«Локомотив»
Хрень какая-то. Судя по времени суток (темное) там и фанатов не должно быть.
Ну почему еще после 17.30 (время захода Солнца в декабре в Стамбуле) на стадионе нет освещения. Неужели согласовали ранее с руководством клуба и стадиона, чтобы устроить фаер-шоу.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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