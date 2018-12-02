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Главный тренер мадридского "Реала": наши фанаты всегда требуют большего

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал функциональное состояние нападающего своей команды Гарета Бэйла.

29-летний валлиец не может отличиться уже на протяжении десяти матчей. По словам наставника "сливочных", Бэйл устал.

"Бэйл устал и испытывает дискомфорт. Игры с "Эйбаром", "Ромой" и "Валенсией" отняли у него много сил, и нет ничего удивительного в том, что он изможден. Наши фанаты всегда требуют большего, и это касается каждого", — приводит слова специалиста Marca.

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 09:38
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#1  oblom   (Сегодня, 10:18)
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Болеет за:
«Спартак»
О как,Реалу значит важно мнение фанатов,а почему допустим в Спартаке должно быть по другому,да и в любом клубе?Кому нужен футбол без болельщиков.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
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