Главный тренер мадридского "Реала": наши фанаты всегда требуют большего

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал функциональное состояние нападающего своей команды Гарета Бэйла.29-летний валлиец не может отличиться уже на протяжении десяти матчей. По словам наставника "сливочных", Бэйл устал."Бэйл устал и испытывает дискомфорт. Игры с "Эйбаром", "Ромой" и "Валенсией" отняли у него много сил, и нет ничего удивительного в том, что он изможден. Наши фанаты всегда требуют большего, и это касается каждого", — приводит слова специалиста Marca.