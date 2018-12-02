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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Главный тренер мадридского "Реала": наши фанаты всегда требуют большего
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал функциональное состояние нападающего своей команды Гарета Бэйла.
29-летний валлиец не может отличиться уже на протяжении десяти матчей. По словам наставника "сливочных", Бэйл устал.
"Бэйл устал и испытывает дискомфорт. Игры с "Эйбаром", "Ромой" и "Валенсией" отняли у него много сил, и нет ничего удивительного в том, что он изможден. Наши фанаты всегда требуют большего, и это касается каждого", — приводит слова специалиста Marca.
"Газета.ру"
29-летний валлиец не может отличиться уже на протяжении десяти матчей. По словам наставника "сливочных", Бэйл устал.
"Бэйл устал и испытывает дискомфорт. Игры с "Эйбаром", "Ромой" и "Валенсией" отняли у него много сил, и нет ничего удивительного в том, что он изможден. Наши фанаты всегда требуют большего, и это касается каждого", — приводит слова специалиста Marca.
"Газета.ру"
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