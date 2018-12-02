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Чемпион мира 1998 года жестко раскритиковал Неймара за симуляции

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Франк Лебеф подверг критике поведение на поле нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Ветеран "трехцветных" подчеркнул, что считает бразильца одним из лучших игроков в мире, однако осудил симуляции форварда парижан.

"Речь идет об одном из лучших игроков мира, но на его поведение было стыдно смотреть. Если он будет продолжать в том же духе, то войдет в историю не как классный игрок, а в качестве симулянта.

Он не уважает других игроков и зрителей. Думаю, ему плевать, что о нем думают его соперники и партнеры", — приводит слова Лебефа RMC.

"Газета.ру"
Теги: Неймар
Сегодня, 10:26
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