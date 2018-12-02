Тренер дортмундской "Боруссии" вошел в историю клуба

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Фрайбургом" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии."Шмели" стартовали в текущем сезоне чемпионата Германии с 13 матчей без поражений, одержав десять побед и трижды сыграв вничью. После 13-ти сыгранных туров "Боруссия" идет на первом месте в турнирной таблице.Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр стал первым в истории клуба тренером, не потерпевшим ни одного поражения в 13 первых турах национального первенства после своего назначения.