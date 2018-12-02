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Тренер дортмундской "Боруссии" вошел в историю клуба

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Фрайбургом" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

"Шмели" стартовали в текущем сезоне чемпионата Германии с 13 матчей без поражений, одержав десять побед и трижды сыграв вничью. После 13-ти сыгранных туров "Боруссия" идет на первом месте в турнирной таблице.

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр стал первым в истории клуба тренером, не потерпевшим ни одного поражения в 13 первых турах национального первенства после своего назначения.

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 10:37
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#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Шмели -молорики


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
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