Новости партнеров

"Реал" провел переговоры с агентом Аарона Рэмзи

Мадридский "Реал" провел переговоры с агентом полузащитника лондонского "Арсенала" Аароном Рэмзи.

По информации Mirror, испанская команда готова вмешаться в гонку за валлийским хавбеком и уже провел переговоры с его агентом.

Соглашение полузащитника с лондонским клубом кончается в январе 2019 года, тогда же он сможет подписать контракт с любым клубом.

Также на Рэмзи претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".

Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года. С тех пор он провел в составе лондонского клуба 347 матчей и дважды признавался лучшим игроком команды по итогам сезон.

"Газета.ру"
Теги: Рэмзи Реал Арсенал
Сегодня, 13:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.