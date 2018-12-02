"Реал" провел переговоры с агентом Аарона Рэмзи

Мадридский "Реал" провел переговоры с агентом полузащитника лондонского "Арсенала" Аароном Рэмзи.По информации Mirror, испанская команда готова вмешаться в гонку за валлийским хавбеком и уже провел переговоры с его агентом.Соглашение полузащитника с лондонским клубом кончается в январе 2019 года, тогда же он сможет подписать контракт с любым клубом.Также на Рэмзи претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года. С тех пор он провел в составе лондонского клуба 347 матчей и дважды признавался лучшим игроком команды по итогам сезон.