Президент ФИФА жестко высказался о срыве финала Кубка Либертадорес

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о том, что ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" в Аргентине был сорван.Матч был перенесен в Мадрид и будет сыгран 9 декабря. Такое решение было принято из-за беспорядков, которые устроили фанаты перед игрой. Болельщики "Ривер Плейта" закидали автобус с игроками "Боки Хуниорс" камнями и баллончиками со слезоточивым газом, из-за чего пострадали несколько футболистов."Это был очень печальный момент для всех нас. Нам нужно время, чтобы осознать, что это лишь футбольный матч. Футбол создает и генерирует множество эмоций. Это не война, не сражение.К сожалению, во всем мире есть идиоты, которые портят праздник миллионам людей. От этого нужно избавляться", - цитирует Инфантино в твиттере спортивный обозреватель Роб Харрис.Первый матч финала был сыгран вничью - 2:2.