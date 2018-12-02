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Президент ФИФА жестко высказался о срыве финала Кубка Либертадорес

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о том, что ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" в Аргентине был сорван.

Матч был перенесен в Мадрид и будет сыгран 9 декабря. Такое решение было принято из-за беспорядков, которые устроили фанаты перед игрой. Болельщики "Ривер Плейта" закидали автобус с игроками "Боки Хуниорс" камнями и баллончиками со слезоточивым газом, из-за чего пострадали несколько футболистов.

"Это был очень печальный момент для всех нас. Нам нужно время, чтобы осознать, что это лишь футбольный матч. Футбол создает и генерирует множество эмоций. Это не война, не сражение.

К сожалению, во всем мире есть идиоты, которые портят праздник миллионам людей. От этого нужно избавляться", - цитирует Инфантино в твиттере спортивный обозреватель Роб Харрис.

Первый матч финала был сыгран вничью - 2:2.

"Газета.ру"
Теги: Инфантино
Сегодня, 13:24
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#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 13:37)
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прямо как про Фратрию сказал
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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