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Стало известно имя нового тренера сборной США

Наставник "Коламбус Крю" Грегг Берхалтер станет главным тренером сборной США.

По информации New Your Times, специалист приступит к работе в национальной команде в январе 2019 года во время первых зимних сборов.

Контракт Берхалтера с Федерацией футбола США будет рассчитан на четыре года. Основной задачей специалиста станет выход сборной США на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.

Как сообщается, официальное представление главного тренера состоится в Нью-Йорке 4 ноября.

Берхалтер выступал в составе американской сборной с 1994 по 2006 год.

"Газета.ру"
Теги: Сборная США
Сегодня, 13:41
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