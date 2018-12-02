Стало известно имя нового тренера сборной США

Наставник "Коламбус Крю" Грегг Берхалтер станет главным тренером сборной США.По информации New Your Times, специалист приступит к работе в национальной команде в январе 2019 года во время первых зимних сборов.Контракт Берхалтера с Федерацией футбола США будет рассчитан на четыре года. Основной задачей специалиста станет выход сборной США на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.Как сообщается, официальное представление главного тренера состоится в Нью-Йорке 4 ноября.Берхалтер выступал в составе американской сборной с 1994 по 2006 год.