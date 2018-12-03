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"Рома" и "Интер" забили друг другу по два гола

В матче 14-го тура Серии А "Рома" дома поделила очки "Интером".

Чемпионат Италии

14 тур

"Рома" – "Интер" 2:2

Голы: Ундер, 51, Коларов, 74 (пен) - Кейта, 37, Икарди, 66.

"Рома": Ольсен, Сантон (Клюйверт, 70), Манолас, Жуан, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Флоренци, Дзаньоло (Перотти, 77), Ундер (Пасторе, 83), Шик.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Валеро (Весино, 80), Брозович, Мариу, Перишич (Лаутаро, 80), Икарди, Кейта (Политано, 62).

Предупреждения: Асамоа, 48, Коларов, 79.
Теги: Рома Интер
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