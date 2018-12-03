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Неймар установил рекорд чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1.

Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.

Это лучший результат для высшего французского дивизиона за последние 45 лет.

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Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 10:55
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