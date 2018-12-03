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Денис Черышев восстановился от травмы

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вернулся в общую группу "Валенсии".

Российский футболист завершил восстановление после травмы, которую он получил в матче против "Леганеса" в конце октября.

Черышев в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 8 матчей, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Теги: Черышев Валенсия
Сегодня, 15:23
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