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Полузащитник юношеской сборной России находится на просмотре в "Црвене Звезде"

Полузащитник юношеской сборной России 2001 года рождения и футбольного клуба "Рязань" из ПФЛ Михаил Сентюрин находится на просмотре в сербской "Црвене Звезде".

Длительность просмотра составляет две недели, в ближайшие дни белградский клуб планирует посмотреть на него в тренировках с первой командой.

"Я остаюсь для тренировок с основой. С нетерпением жду этого момента и надеюсь показать себя с лучшей стороны", - цитирует Сентюрина "Чемпионат.сом".
Теги: Црвена Звезда
Сегодня, 17:20
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