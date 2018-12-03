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Давид Мойес может возглавить "Саутгемптон"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес может возглавить "Саутгемптон", сообщает Sky Sports.

Сегодня в отставка с поста главного тренера "святых" ушел Марк Хьюз.

"Саутгемптон" после 14 туров находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Теги: Мойес Саутгемптон
Сегодня, 18:25
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