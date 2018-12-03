Давид Мойес может возглавить "Саутгемптон"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес может возглавить "Саутгемптон", сообщает Sky Sports.Сегодня в отставка с поста главного тренера "святых" ушел Марк Хьюз."Саутгемптон" после 14 туров находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.