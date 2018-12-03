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Неймар стал 12-м в голосовании за "Золотой мяч"

Журнал France Football опубликовал очередную часть результатов голосования за обладателя "Золотого мяча"-2018.

Нападающий "ПСЖ" Неймар стал 12-м в голосовании. В прошлом году он был 3-м.

11. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")

12. Неймар (Бразилия, "ПСЖ")

13. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")

14. Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал")
Теги: Неймар
Сегодня, 21:33
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#1  лад  USSR (Сегодня, 21:39)
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Болеет за:
ЦСКА
Перекатывание по бровке поля на ЧМ-2018 сильно подпортило имидж бразильца.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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