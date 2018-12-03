Неймар стал 12-м в голосовании за "Золотой мяч"

Журнал France Football опубликовал очередную часть результатов голосования за обладателя "Золотого мяча"-2018.Нападающий "ПСЖ" Неймар стал 12-м в голосовании. В прошлом году он был 3-м.11. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")12. Неймар (Бразилия, "ПСЖ")13. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")14. Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал")