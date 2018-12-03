Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:26
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
Неймар стал 12-м в голосовании за "Золотой мяч"
Журнал France Football опубликовал очередную часть результатов голосования за обладателя "Золотого мяча"-2018.
Нападающий "ПСЖ" Неймар стал 12-м в голосовании. В прошлом году он был 3-м.
11. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")
12. Неймар (Бразилия, "ПСЖ")
13. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")
14. Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал")
Нападающий "ПСЖ" Неймар стал 12-м в голосовании. В прошлом году он был 3-м.
11. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")
12. Неймар (Бразилия, "ПСЖ")
13. Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")
14. Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал")
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.