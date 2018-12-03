Александр Головин встретился в Монако с молодыми футболистами из России (видео)

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин встретился с молодыми футболистами из России.Футболист ответил на вопросы юных игроков, а также раздал автографы и фирменную экипировку княжеского клуба.