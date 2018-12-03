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Александр Головин встретился в Монако с молодыми футболистами из России (видео)

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин встретился с молодыми футболистами из России.

Футболист ответил на вопросы юных игроков, а также раздал автографы и фирменную экипировку княжеского клуба.

Теги: Головин Монако
Сегодня, 21:36
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 22:06)
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Болеет за:
«Спартак»
офигеть эт сколько бабла родоки отстегнули чтобы мелкие слетали туда


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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