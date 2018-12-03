Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кильян Мбаппе выиграл "молодежный "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе стал обладателем награды лучшему молодому игроку сезона (не старше 21 года).

Учредителем награды является France Football.
Теги: Мбаппе
Вчера, 23:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.