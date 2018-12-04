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Лука Модрич: "Золотой мяч" - моя детская мечта

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения ему "Золотого мяча"

"Мне трудно сейчас передать свои чувства. Не только потому что я выиграл "Золотой мяч", обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Спасибо всем, кто голосовал за меня.

Я всегда хотел играть в великом клубе, но при этом "Золотой мяч" был для меня детской мечтой. Большая честь получить эту награду", - сказал Модрич на церемонии.

AS
Теги: Модрич
Сегодня, 09:08
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