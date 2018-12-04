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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Арьен Роббен: скорее всего я завершу карьеру этим летом
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал свое решение покинуть мюнхенский клуб по окончании этого сезона.
"Летом мне исполнится уже 35, и я считаю, что мое решение покинуть Мюнхен пойдет на пользу и мне, и клубу. Я по-прежнему счастлив в клубе, но настает момент, когда понимаешь, что хватит.
У меня было достаточно времени, чтобы обдумать следующий шаг, но вполне возможно, что я совсем завершу карьеру. Однако, если мне поступит действительно хорошее и интересное предложение, я подумаю", — приводит слова Роббена пресс-служба клуба.
"Летом мне исполнится уже 35, и я считаю, что мое решение покинуть Мюнхен пойдет на пользу и мне, и клубу. Я по-прежнему счастлив в клубе, но настает момент, когда понимаешь, что хватит.
У меня было достаточно времени, чтобы обдумать следующий шаг, но вполне возможно, что я совсем завершу карьеру. Однако, если мне поступит действительно хорошее и интересное предложение, я подумаю", — приводит слова Роббена пресс-служба клуба.
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