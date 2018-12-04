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Арьен Роббен: скорее всего я завершу карьеру этим летом

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен прокомментировал свое решение покинуть мюнхенский клуб по окончании этого сезона.

"Летом мне исполнится уже 35, и я считаю, что мое решение покинуть Мюнхен пойдет на пользу и мне, и клубу. Я по-прежнему счастлив в клубе, но настает момент, когда понимаешь, что хватит.

У меня было достаточно времени, чтобы обдумать следующий шаг, но вполне возможно, что я совсем завершу карьеру. Однако, если мне поступит действительно хорошее и интересное предложение, я подумаю", — приводит слова Роббена пресс-служба клуба.
Теги: Роббен Бавария
Сегодня, 11:52
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#1  sergey3709   (Сегодня, 13:20)
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