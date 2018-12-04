Тренер "Ливерпуля" оштрафован на ?8 тысяч за празднование гола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оштрафован на ?8 тыс. за забег на поле в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".На 96-й минуте нападающий "красных" Дивок Ориги забил победный мяч в ворота соперника. Наставник "Ливерпуля" выбежал на поле и обнял вратаря своей команды Алиссона Бекера.Федерация футбола Англии (FA) также вынесла предупреждение специалисту, что повторный проступок повлечет за собой более суровые санкции.