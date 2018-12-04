Президент Афганистана инициировал расследование об изнасиловании футболисток сборной представителями федерации

Президент Афганистана Ашраф Гани инициировал расследование информации о домогательствах к футболисткам женской сборной, сообщает AP. Ранее издание The Guardian опубликовало расследование, согласно которому афганские футболиски подверглись сексуальному и физическому насилию со стороны представителей Федерации футбола страны. Инциденты якобы происходили в штаб-квартире федераци в Кабуле и в тренировочном лагере в Иордании в феврале 2017 года.Также The Guardian процитировал бывшую главу Федерации футбола Афганистана Халиду Попал. Она вынуждена была бежать из страны в 2016 году и искать политического убежища в Дании. По ее словам, ее собственное расследование также выявило физическое и сексуальное насилие, изнасилования и угрозы смерти.- Я хочу заявить перед лицом спортсменов, президентом и народом Афганистана, что мы проведем расследование прозрачно, справедливо и всесторонне, - сказал генеральный прокурор Фарид Хамеди.Генеральный секретарь Федерации Сайед Ализаза Аквазада опроверг обвинения в адрес организации, назвав их безосновательными и несоответствующими действительности.