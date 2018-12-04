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Президент Афганистана инициировал расследование об изнасиловании футболисток сборной представителями федерации

Президент Афганистана Ашраф Гани инициировал расследование информации о домогательствах к футболисткам женской сборной, сообщает AP. Ранее издание The Guardian опубликовало расследование, согласно которому афганские футболиски подверглись сексуальному и физическому насилию со стороны представителей Федерации футбола страны. Инциденты якобы происходили в штаб-квартире федераци в Кабуле и в тренировочном лагере в Иордании в феврале 2017 года.

Также The Guardian процитировал бывшую главу Федерации футбола Афганистана Халиду Попал. Она вынуждена была бежать из страны в 2016 году и искать политического убежища в Дании. По ее словам, ее собственное расследование также выявило физическое и сексуальное насилие, изнасилования и угрозы смерти.

- Я хочу заявить перед лицом спортсменов, президентом и народом Афганистана, что мы проведем расследование прозрачно, справедливо и всесторонне, - сказал генеральный прокурор Фарид Хамеди.

Генеральный секретарь Федерации Сайед Ализаза Аквазада опроверг обвинения в адрес организации, назвав их безосновательными и несоответствующими действительности.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:11
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:55)
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Болеет за:
«Локомотив»
Я хочу заявить перед лицом спортсменов, президентом и народом Афганистана, что мы проведем расследование прозрачно, справедливо и всесторонне,

Вот это правильно, а виновным отрубят головы или хрены, по законам страны или шариата.
И только в России мужика посадили на восемь, за то что сидел на одном диване с несовершеннолетней.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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