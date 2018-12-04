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Хавбек "Валенсии" Черышев сможет принять участие в матче против "Эбро"

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев восстановился после травмы, сообщает Marca.

По информации издания, футболист сможет принять участие в матче 1/16 Кубка Испании против "Эбро".

Черышев получил травму 20 октября, из-за чего не смог помочь российской национальной сборной на ноябрьских матчах с Германией (0:3) и Швецией (0:2). В общую группу хавбек вернулся 3 декабря.

Тренерский штаб считает, что полузащитник сможет сыграть вместо травмированного Гонсалу Гедеша, который участия во встрече, скорее всего, не примет.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Черышев Эмбро
Сегодня, 21:01
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:11)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот что за чмо заголовки на сайте сочиняет? Что ни день, так минимум одну-две блевотни обязательно!
Запомни: - ты - чмо, а Черышев прежде всего не "хавбек" "Валенсии", а полузащитник сборной России! А ТЫ - ЧММО!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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