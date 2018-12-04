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С Модрича сняли обвинения в лжесвидетельстве в день завоевания "Золотого мяча"

Вчера полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил "Золотой мяч", с него на родине сняли обвинения в лжесвидетельстве, сообщает Goal.

Ранее Модрич проходил в качестве свидетеля по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Его обвиняют в том, что он присвоил себе часть средств от трансфера Модрича в "Тоттенхэм Хотспур". В 2008 году хавбек перешёл в английский клуб за € 21 млн. Следствие заподозрило Модрича в даче ложных показаний, но теперь этот вопрос закрыт.

Напомним, что 33-летний Модрич стал первым футболистом в истории Хорватии, который завоевал "Золотой мяч". В этом году он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира.

"Чемпионат.сом"
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 21:28
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот что мяч животворящий делает. Дайте его Кокорину и Мамаеву. Ну хоть подержать....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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