С Модрича сняли обвинения в лжесвидетельстве в день завоевания "Золотого мяча"

Вчера полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил "Золотой мяч", с него на родине сняли обвинения в лжесвидетельстве, сообщает Goal.Ранее Модрич проходил в качестве свидетеля по делу бывшего президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Его обвиняют в том, что он присвоил себе часть средств от трансфера Модрича в "Тоттенхэм Хотспур". В 2008 году хавбек перешёл в английский клуб за € 21 млн. Следствие заподозрило Модрича в даче ложных показаний, но теперь этот вопрос закрыт.Напомним, что 33-летний Модрич стал первым футболистом в истории Хорватии, который завоевал "Золотой мяч". В этом году он выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира.