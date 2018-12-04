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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: агент Модрича уклонялся от уплаты налогов при продлении контракта с "Реалом"
По данным расследования Football Leaks, агент полузащитника "Реала" Луки Модрича уклонялся от уплаты налогов.
Сообщается, что представляет интересы хорвата Top Sports Consulting - компания Зорана Лемича. Однако, как утверждает Football Leaks, в действительности функции агента игрока выполнял его брат Владика Лемич. Он решил использовать брата, чтобы уменьшить сумму налогов, которые нужно заплатить за комиссионные, полагающиеся агенту при каждом продлении соглашения.
Top Sports Consulting зарегистрирована в Боснии и Герцеговине (а именно в Республике Сербской). Компания же Владики Лемича Reina зарегистрирована на территории Бельгии. В Боснии ниже налог на такой вид операций, поэтому бизнесмен прибегнул к помощи брата. Благодаря этому было заплачено 10 процентов налогов с суммы, а не 33 процента, как в Бельгии. Предпринимателю удалось сэкономить на налогах около шести миллионов евро.
Напомним, что Модрич вчера стал обладателем "Золотого мяча".
"Спорт-Экспресс"
Сообщается, что представляет интересы хорвата Top Sports Consulting - компания Зорана Лемича. Однако, как утверждает Football Leaks, в действительности функции агента игрока выполнял его брат Владика Лемич. Он решил использовать брата, чтобы уменьшить сумму налогов, которые нужно заплатить за комиссионные, полагающиеся агенту при каждом продлении соглашения.
Top Sports Consulting зарегистрирована в Боснии и Герцеговине (а именно в Республике Сербской). Компания же Владики Лемича Reina зарегистрирована на территории Бельгии. В Боснии ниже налог на такой вид операций, поэтому бизнесмен прибегнул к помощи брата. Благодаря этому было заплачено 10 процентов налогов с суммы, а не 33 процента, как в Бельгии. Предпринимателю удалось сэкономить на налогах около шести миллионов евро.
Напомним, что Модрич вчера стал обладателем "Золотого мяча".
"Спорт-Экспресс"
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