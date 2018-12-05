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Легенда сборной Аргентины высмеял перенос финала Кубка Либертадорес

Бывшая звезда сборной Аргентины и "Боки Хуниорс" Хуан Роман Рикельме высказался о решении перенести финал Кубка Либертадорес из Аргентины в Мадрид.

Матч между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" перенесли из-за беспорядков, которые устроили болельщики.

"Они перенесли финал. Но что будет в следующем матче "Боки" и "Ривера"? Им снова придется играть в другой стране? Я хочу, чтобы матч прошел в нашей стране, так же сильно, как сильно хочу победы "Боки". Это будет самый дорогой товарищеский матч в истории", — приводит слова Рикельме Globo.

"Газета.ру"
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 00:29
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