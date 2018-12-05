Легенда сборной Аргентины высмеял перенос финала Кубка Либертадорес

Бывшая звезда сборной Аргентины и "Боки Хуниорс" Хуан Роман Рикельме высказался о решении перенести финал Кубка Либертадорес из Аргентины в Мадрид.Матч между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом" перенесли из-за беспорядков, которые устроили болельщики."Они перенесли финал. Но что будет в следующем матче "Боки" и "Ривера"? Им снова придется играть в другой стране? Я хочу, чтобы матч прошел в нашей стране, так же сильно, как сильно хочу победы "Боки". Это будет самый дорогой товарищеский матч в истории", — приводит слова Рикельме Globo.