Тьерри Анри попросил не накалять обстановку вокруг "Монако"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч с "Амьеном" в рамках 16-го тура чемпионата Франции.Наставник остался доволен действиями подопечных на поле."Победа над "Амьеном" позволяет нам спокойно готовиться к следующей игре чемпионата. Мне понравился наш матч с "Монпелье", но с точки зрения интенсивности игры в обороне, с "Амьеном" мы действовали еще лучше. Не надо накалять обстановку. "Монако" обязан продолжать работать. Нам необходимо взять лучшее из каждого матча и соединить воедино. "Амьен" доставил нам немало проблем, но мы знали, как на них ответить. Уверен, команда выберется из нынешней ситуации", — цитирует Анри пресс-служба клуба.