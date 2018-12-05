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Тьерри Анри попросил не накалять обстановку вокруг "Монако"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч с "Амьеном" в рамках 16-го тура чемпионата Франции.

Наставник остался доволен действиями подопечных на поле.

"Победа над "Амьеном" позволяет нам спокойно готовиться к следующей игре чемпионата. Мне понравился наш матч с "Монпелье", но с точки зрения интенсивности игры в обороне, с "Амьеном" мы действовали еще лучше. Не надо накалять обстановку. "Монако" обязан продолжать работать. Нам необходимо взять лучшее из каждого матча и соединить воедино. "Амьен" доставил нам немало проблем, но мы знали, как на них ответить. Уверен, команда выберется из нынешней ситуации", — цитирует Анри пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Анри Монако
Сегодня, 08:50
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