Юрген Клопп: штраф? Это нормально, я не мог избежать наказания

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал штраф, который получил в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (1:0).Наставник от радости выбежал на поле после финального свистка и обнял вратаря команды Алиссона."Это абсолютно нормально. Я не мог избежать наказания. Последний раз я выбегал на поле около 14 лет назад. За прошедшие годы я стал уже не таким быстрым. Нет никаких проблем, я заплачу штраф. Мы все ошибаемся, обычно я учусь на своих ошибках. Во всяком случае, это не повторится в ближайшее время. Это происходит не часто, но если бы не было такого правила, то тренеры постоянно выбегали на поле, а вслед за ними и все запасные. Это выглядело бы странно. Я не хотел проявить неуважение к кому-либо, просто я не мог остановиться", — приводит слова Клоппа Sky Sports.