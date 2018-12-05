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Стадион "Бока Хуниорс" был эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Стадион "Бока Хуниорс" был эвакуирован 4 декабря.

По информации tellerreport.com, неизвестный позвонил и заявил о заложенной на арене бомбе.

Происшествие произошло за несколько часов до того, как команда полетела в Мадрид на ответный матч финал Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта".

Напомним, перед встречей, назначенной на 24 ноября, фанаты "Ривера" атаковали автобус, в котором находились футболисты и тренерский штаб "Боки". Болельщики бросали в транспорт камни и другие подручные предметы.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение провести заключительный матч турнира 9 декабря в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Газета.ру"
Теги: Бока Хуниорс Ривер Плейт
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