Переход Ибрагимовича в "Милан" может не состояться

Переход нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в "Милан" может не состояться.Ибрагимович мог вернуться в итальянский клуб в зимнее трансферное окно, но, по информации Sportitalia, в переговорах по соглашению возникли трудности. И футболист, и клуб готовы отказаться от этого трансфера.Форвард мог заиграть в "Милане" на правах аренды, контракт включал в себя опцию продления, однако теперь команда вынуждена искать новые способы усилить атакующую линию.Ибрагимович играл за "Милан" с 2010-го по 2012-й годы, провел 85 матчей и забил 56 мячей.