Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" забили друг другу по два гола

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

15 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 2:2

Голы: Марсьяль, 30, Лингард, 69 - Мустафи, 26, Ляказетт, 68.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Байи, Смоллинг, Рохо (Феллаини, 72), Дармиан, Эррера, Матич, Лингард (Погба, 75), Рэшфорд, Марсьяль (Лукаку, 63).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Сократис, Мустафи, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Колашинац, Торрейра, Гендузи, Рэмси (Мхитарян, 46), Ивоби (Ляказетт, 64), Обамеянг.

Предупреждения: Мустафи, 37, Рохо, 38, Лингард, 40, Бельерин, 41, Матич, 42.
Теги: Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 01:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.