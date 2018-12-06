Новости партнеров

Шкодран Мустафи: мы попробовали все, чтобы завоевать три очка

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи прокомментировал матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игрок лондонского клуба считает, что его команда могла бы одолеть "Красных дьяволов".

"Мы попробовали все, чтобы завоевать три очка. Мы взяли четыре очка в двух сложных играх, обыграв "Тоттенхэм" в выходные и сыграв вничью с "МЮ". Игроки "Арсенала" отдали 120 процентов сил в дерби, но этим нельзя оправдываться. Немного удачи сегодня и мы могли бы завоевать три очка у "МЮ", но всегда важно не проиграть", — приводит слова Мустафи ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Мустафи Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 06:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.