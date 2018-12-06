Шкодран Мустафи: мы попробовали все, чтобы завоевать три очка

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи прокомментировал матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).Игрок лондонского клуба считает, что его команда могла бы одолеть "Красных дьяволов"."Мы попробовали все, чтобы завоевать три очка. Мы взяли четыре очка в двух сложных играх, обыграв "Тоттенхэм" в выходные и сыграв вничью с "МЮ". Игроки "Арсенала" отдали 120 процентов сил в дерби, но этим нельзя оправдываться. Немного удачи сегодня и мы могли бы завоевать три очка у "МЮ", но всегда важно не проиграть", — приводит слова Мустафи ВВС.