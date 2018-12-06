Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ достигла 15-ти матчей

"Ливерпуль" уверенно победил "Бернли" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.Таким образом мерсисайдцы довели серию без поражений в АПЛ со старта сезона до 15 игр – 12 побед и 3 ничьих.Команда Юргена Клоппа набрала 39 очков и занимает второе место, отставая на 2 очка от "Ман Сити", который также не проигрывал в чемпионате.