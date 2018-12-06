Известного шведского футболиста подозревают в двух изнасилованиях

Известный шведский футболист арестован на два месяца.Спортсмен, чье имя не называется, подозревается в двух изнасилованиях одной женщины. На данный момент известно, что задержанный несколько раз становился чемпионом Швеции по футболу."Показания пострадавшей вместе с другими свидетельствами, включая звукозапись, — это то, на чем строится обвинение", — приводит Expressen слова прокурора Даниэля Санэсона.Сообщается, что инцидент произошел в доме подозреваемого и его жены. Приглашенная на вечеринку женщина, осталась ночевать в гостях, после чего ее изнасиловал хозяин дома. Сам футболист утверждает, что оба половых акта случились по обоюдному согласию.