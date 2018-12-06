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Известного шведского футболиста подозревают в двух изнасилованиях

Известный шведский футболист арестован на два месяца.

Спортсмен, чье имя не называется, подозревается в двух изнасилованиях одной женщины. На данный момент известно, что задержанный несколько раз становился чемпионом Швеции по футболу.

"Показания пострадавшей вместе с другими свидетельствами, включая звукозапись, — это то, на чем строится обвинение", — приводит Expressen слова прокурора Даниэля Санэсона.

Сообщается, что инцидент произошел в доме подозреваемого и его жены. Приглашенная на вечеринку женщина, осталась ночевать в гостях, после чего ее изнасиловал хозяин дома. Сам футболист утверждает, что оба половых акта случились по обоюдному согласию.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:33
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 16:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VitL
обоюдное согласие - это заверенное нотариусом, кажется к этому все идет

И зафиксированное видеозаписью.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 16:41)
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Болеет за:
«Спартак»
напомню, Тайсон был признан насильником и отсидел, когда к нему пьяному в спальню приперлась пьяная без трусов баба.
"но я же говорила: Нет."

обоюдное согласие - это заверенное нотариусом, кажется к этому все идет
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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