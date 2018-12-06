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Матч между "Монако" и "Ниццей" перенесена из-за протестов в стране

Встреча 17-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Ниццей" перенесена из-за протестов в стране.

Как отмечается на официальном сайте монегасков, матч должен был состояться 7 декабря в Монте-Карло на стадионе "Лиу II". Новая дата пока неизвестна.

В середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.

"Газета.ру"
Теги: Монако Лилль
Сегодня, 17:10
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