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Экс-чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018

Бывший чиновник ФИФА Рафаэль Сальгеро, осужденный за коррупцию, рассказал о взятках, которые ему предлагали перед голосованием за страну-хозяйку ЧМ-2018.

Голосование проходило в 2010 году. Помимо России, на проведение турнира претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии с Бельгией и Португалии с Испанией.

Гватемалец рассказал в суде, что ему предлагали сотни тысяч долларов за нужный голос. Сальгеро несколько раз встречался с неназванным человеком для обсуждения подкупа. Взятку чиновнику должен был передать наличными человек из Италии.

Сальгеро рассказал, что проголосовал, как ему говорили, но взятку он так и не получил. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.

Sports.ru
Сегодня, 17:17
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5
(1)
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:56)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zloy
Сибирячок,
ты италию в претендентах на проведение ЧМ видишь?

Я вижу итальянца в качестве посредника. Ну а ты, конечно,взятку давал бы по-русски и за Россию. С рязанской мордой наперевес.

Цитата: zloy
Сибирячок,
ты италию в претендентах на проведение ЧМ видишь?

Поэтому и кинули чинушу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:44)
  • +1
  •  (1)

Скорее всего деньги взял от кого надо, а проголосовать как надо забыл. Вот и присел.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#3  zloy   (Сегодня, 17:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Сибирячок,
ты италию в претендентах на проведение ЧМ видишь?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:26)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Раз кинули, то явно итальянцы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  zloy   (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
за кого голосовал то? что за тупое интервью
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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