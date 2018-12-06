Российский бизнесмен может приобрести минское "Динамо"

Глава совета директоров компании "Русснефть" и основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев может стать владельцем минского "Динамо".Гуцериев, с состоянием в $4,8 млрд входящий в список богатейших российских предпринимателей, дружит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и развивает бизнес в этой стране. Впрочем, Гуцериева не называют большим поклонником футбола, поэтому он может передать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене.Смена хозяина "Динамо" была инициирована после разгромного поражения от "Зенита" в Лиге Европы. Победа в первом матче в Минске была восторженно воспринята белорусскими властями, которые придавали успеху политический подтекст. Однако в ответной встрече в Петербурге "Динамо" уступило со счетом 1:8 и вылетело из еврокубка. Это и стало поворотным моментом для Юрия Чижа, владеющего клубом с 1999 года. Чиж не хочет расставаться с клубом бесплатно.