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Российский бизнесмен может приобрести минское "Динамо"

Глава совета директоров компании "Русснефть" и основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев может стать владельцем минского "Динамо".

Гуцериев, с состоянием в $4,8 млрд входящий в список богатейших российских предпринимателей, дружит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и развивает бизнес в этой стране. Впрочем, Гуцериева не называют большим поклонником футбола, поэтому он может передать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

Смена хозяина "Динамо" была инициирована после разгромного поражения от "Зенита" в Лиге Европы. Победа в первом матче в Минске была восторженно воспринята белорусскими властями, которые придавали успеху политический подтекст. Однако в ответной встрече в Петербурге "Динамо" уступило со счетом 1:8 и вылетело из еврокубка. Это и стало поворотным моментом для Юрия Чижа, владеющего клубом с 1999 года. Чиж не хочет расставаться с клубом бесплатно.

TUT.BY
Теги: Динамо Минск
Сегодня, 21:31
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 21:37)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
пусть тогда и бизнес закрывает в России!Что у нас за бизнес


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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