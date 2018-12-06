Раджа Наинголлан не сыграет с "Ювентусом"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан из-за травмы не сыграет в 15-м туре чемпионата Италии с "Ювентусом". Об этом сообщил главный тренер "черно-синих" Лучано Спаллетти.В то же время после травмы восстановился защитник Шиме Врсалько.Матч начнется 7 декабря в 22:30 по московскому времени.