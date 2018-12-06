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Раджа Наинголлан не сыграет с "Ювентусом"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан из-за травмы не сыграет в 15-м туре чемпионата Италии с "Ювентусом". Об этом сообщил главный тренер "черно-синих" Лучано Спаллетти.

В то же время после травмы восстановился защитник Шиме Врсалько.

Матч начнется 7 декабря в 22:30 по московскому времени.
Теги: Наингголан Интер Ювентус
Сегодня, 22:21
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