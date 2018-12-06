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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Унаи Эмери предложил подстричься Гендузи, тогда на нем перестанут фолить
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после ничейного матча 15-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (2:2) заявил, что полузащитнику лондонской команды Маттео Гендузи стоит подстричься, чтобы на нем не нарушали правила.
47-летний испанский специалист с юмором прокомментировал эпизод прошедшей игры с "Манчестер Юнайтед", где бельгийский хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллаини сфолил на Гендузи, хватая последнего за волосы.
"Я думаю, что Гендузи стоит подстричься к следующему матчу и тогда проблема с такими фолами решится", – приводит слова Эмери Твиттер "Арсенала".
"Газета.ру"
47-летний испанский специалист с юмором прокомментировал эпизод прошедшей игры с "Манчестер Юнайтед", где бельгийский хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллаини сфолил на Гендузи, хватая последнего за волосы.
"Я думаю, что Гендузи стоит подстричься к следующему матчу и тогда проблема с такими фолами решится", – приводит слова Эмери Твиттер "Арсенала".
"Газета.ру"
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