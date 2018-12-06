Андрей Талалаев дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи

Главный тренер ереванского "Пюника" Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года.В матче против "Гандзасара", который прошел 2 декабря, специалист оскорбил четвертого арбитра. Также по решению дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении, "Пюник" будет обязан выплатить 125 тысяч драм (около 17 тысяч рублей).После 17 туров чемпионата Армении команда под руководством Талалаева занимает третье место в турнирной таблице.