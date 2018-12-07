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Антонио Валенсия может перейти в "Вест Хэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может продолжить карьеру в "Вест Хэме", передает The Sun.

Следующим летом футболист станет свободным агентом. "Манчестер Юнайтед" не собирается продлевать контракт с Валенсией.

В текущем сезоне Валенсия провел 6 матчей за "МЮ".
Теги: Валенсия Манчестер Юнайтед Вест Хэм
Сегодня, 00:20
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