Антонио Валенсия может перейти в "Вест Хэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия может продолжить карьеру в "Вест Хэме", передает The Sun.Следующим летом футболист станет свободным агентом. "Манчестер Юнайтед" не собирается продлевать контракт с Валенсией.В текущем сезоне Валенсия провел 6 матчей за "МЮ".