В интернете появились изображения формы "Барселоны" на следующий сезон (фото)

В сети появились снимки формы "Барселоны" на сезон-2019/20.Домашняя форма каталонцев будет клетчатой в традиционных сине-гранатовых цветах в стиле сборной Хорватии.Выездной комплект будет желтого цвета с сине-гранатовой полосой по диагонали.