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В интернете появились изображения формы "Барселоны" на следующий сезон (фото)

В сети появились снимки формы "Барселоны" на сезон-2019/20.

Домашняя форма каталонцев будет клетчатой в традиционных сине-гранатовых цветах в стиле сборной Хорватии.

Выездной комплект будет желтого цвета с сине-гранатовой полосой по диагонали.

Теги: Барселона
Сегодня, 09:49
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#1  honey   (Сегодня, 10:50)
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Болеет за:
ЦСКА
Ракитич будет Dovolen
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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