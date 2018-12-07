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"Бавария" попытается приобрести Гризманна на замену Роббену

Мюнхенская "Бавария" определилась с заменой для Арьена Роббена, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации Tribal Football, немецкий клуб после ухода Роббена хочет приобрести Антуана Гризманна.

При этом "Баварию" не смущает тот факт, что Гризманна связан с "Атлетико» долгосрочным контрактом, до лета 2023 года. Минувшим летом 27-летний форвард сборной Франции отказался от перехода в "Барселону" и продлил соглашение с "матрасниками".
Теги: Бавария Гризманн Роббен
Сегодня, 11:40
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