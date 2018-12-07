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Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото)

Футболистов лондонского "Арсенала" обвиняют в нарушении спортивного режима.

У британского издания The Sun появились видеозаписи вечеринки, которую несколько игроков устроили в канун старта сезона в августе. На ней присутствовали 12 футболистов и более 70 девушек.

Вечеринка сопровождалась употреблением алкоголя, а также веселящего газа.

На видео запечатлены Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Сеад Колашинац и новичок команды Маттео Гендузи. Они употребляют веселящий газ. Также на видеозаписи видны Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи.

Источник издания, оказавшийся свидетелем, заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного: "Они приносили емкости с веселящим газом мешками и постоянно вдыхали. Некоторые даже периодически теряли сознание. Это какая-то дичь.

Молодой игрок с курчавыми волосами (Гендузи) явно такого не испытывал: он полностью отключился и завалился на бок. Было невероятно видеть, как так называемые спортсмены и примеры для подражания употребляют опасное вещество".

Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото)
Теги: Арсенал
Сегодня, 14:21
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#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А стулом мера Лондона уепаиь, который мимо на велосипеде проезжал? Не, слабо?


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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