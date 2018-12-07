"Манчестер Юнайтед" скоро объявит о переходе 16-летнего игрока за 10 млн евро

16-летний нападающий "Амьена" Ноам Эмеран станет игроком "Манчестер Юнайтед".Как сообщает RMC, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.Форвард провел 2 матча за сборную Франции до 16 лет.