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"Манчестер Юнайтед" скоро объявит о переходе 16-летнего игрока за 10 млн евро

16-летний нападающий "Амьена" Ноам Эмеран станет игроком "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает RMC, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Форвард провел 2 матча за сборную Франции до 16 лет.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:24
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