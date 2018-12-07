"Манчестер Юнайтед" скоро объявит о переходе 16-летнего игрока за 10 млн евро

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:31
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
15:46
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
15:19
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (7)
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (7)
15:14
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (6)
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (6)
14:21
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
12:11
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (14)
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (14)
11:51
"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (13)
"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (13)
11:08
Игорь Добровольский: Хохлова скоро уволят из "Динамо". Не удивлюсь и вылету команды из РПЛ (1)
Игорь Добровольский: Хохлова скоро уволят из "Динамо". Не удивлюсь и вылету команды из РПЛ (1)
09:28
Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни (5)
Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни (5)
09:10
Шамиль Газизов: хотим уйти на паузу на позитивной ноте, так что нужно отобрать очки у "Краснодара" (4)
Шамиль Газизов: хотим уйти на паузу на позитивной ноте, так что нужно отобрать очки у "Краснодара" (4)
08:41
"Вильярреал" одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив "Альмерию" в Кубке Испании (4)
"Вильярреал" одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив "Альмерию" в Кубке Испании (4)
"Манчестер Юнайтед" скоро объявит о переходе 16-летнего игрока за 10 млн евро
16-летний нападающий "Амьена" Ноам Эмеран станет игроком "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает RMC, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Форвард провел 2 матча за сборную Франции до 16 лет.
Как сообщает RMC, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Форвард провел 2 матча за сборную Франции до 16 лет.
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